«Арсенал» впервые с 1929 года пропустил не менее 3 голов в 4 выездных матчах премьер-лиги подряд

разгромно уступает «Кристал Пэлас» (0:3, второй тайм) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Команда Арсена Венгера пропустила не менее трех голов в четырех последних гостевых матчах высшего дивизиона. «Канониры» уступили со счетом 1:3 «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвичу». Такое с произошло впервые с марта-сентября 1929 года.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.