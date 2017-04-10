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    «Арсенал» впервые с 1929 года пропустил не менее 3 голов в 4 выездных матчах премьер-лиги подряд

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас

    «Арсенал» разгромно уступает «Кристал Пэлас» (0:3, второй тайм) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

    Команда Арсена Венгера пропустила не менее трех голов в четырех последних гостевых матчах высшего дивизиона. «Канониры» уступили со счетом 1:3 «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвичу». Такое с «Арсеналом» произошло впервые с марта-сентября 1929 года.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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