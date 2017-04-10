«Арсенал» впервые с 1929 года пропустил не менее 3 голов в 4 выездных матчах премьер-лиги подряд
«Арсенал» разгромно уступает «Кристал Пэлас» (0:3, второй тайм) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
Команда Арсена Венгера пропустила не менее трех голов в четырех последних гостевых матчах высшего дивизиона. «Канониры» уступили со счетом 1:3 «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвичу». Такое с «Арсеналом» произошло впервые с марта-сентября 1929 года.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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