Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал игроков после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3).

«Уолкотт говорит, что это не , но это именно «Арсенал». Именно такой команда была последние 10-15 лет. Год за годом.

Иногда их игроки выходят на послематчевые интервью и что-то говорят, но не надо говорить, покажите все на поле.

Теперь все выглядит так, что игроки хотят перемен. Я очень уважаю , но клубу нужны перемены.

Все в клубе выглядит одной большой проблемой. Думаю, что к этому привело то, что руководство считало попадание в первую четверку достойным результатом.

Им нужно забыть об этом, никакой четверки, нужно биться за трофеи.

Они утратили некоторые важные вещи, которые раньше были у «Арсенала». Грэм Сунесс говорил, что лучше всего чувство, как будто в команде играют твои зятья.

Какой бы отец хотел сегодня увидеть свою дочь с игроком «Арсенала»? Хотел бы он себе такого зятя? Труса, уклоняющегося от проблем? С всем «Арсеналом» определенно что-то не так.

Все эти разговоры о Венгере – уходит он или остается, – все эти разговоры о контрактах Озила и Санчеса... «Арсенал» стал плохо играть с момента, как пошли эти разговоры.

Мы все время критикуем Озила, я не самый большой его болельщик. Считаю, что Санчес ужасно играет в последние два месяца. Не похоже, что они играют для того, чтобы получить новые контракты. Похоже, что они играют так, словно хотят уйти из «Арсенала», – сказал Каррагер.

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