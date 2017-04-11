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    Арсен Венгер: «На каждой пресс-конференции меня спрашивают о моем будущем, но сейчас я не в настроении говорить об этом»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:3).

    «Мы проиграли слишком много единоборств и поплатились за это. Не знаю, почему так произошло. Мы хорошо подготовились к этому матчу. Сложно найти объяснение сразу после игры.

    Не думаю, что мои футболисты не хотели играть, но мы уступали в единоборствах в решающие моменты встречи. Это и предрешило исход матча.

    Я понимаю разочарование наших болельщиков, мы все сегодня расстроены. Мы обеспокоены тем, как мы проиграли эту встречу. Клуб находится в сложной ситуации. Сегодняшний матч не помог нам.

    На каждой пресс-конференции меня спрашивают о моем будущем, но я не в настроении сейчас говорить об этом. Сейчас меня больше волнуют результаты команды. Главное – что мы показываем на поле. Я, игроки, все сотрудники «Арсенала» сосредоточены на футболе.

    Не думаю, что неопределенность с моим будущим как-то влияет на игроков.

    «Кристал Пэлас» играл острее нас в большинстве решающих моментов встречи. Сейчас не лучшее время, чтобы анализировать игру. Мы много контролировали мяч, но в нужный момент соперник был лучше нас.

    Это очень плохой результат для клуба. Это самое сложное. Поражение будет иметь последствия и влиять на наши шансы попасть в первую четверку.

    Любое поражение беспокоит. Я провел с «Арсеналом» более 1100 матчей, мы не привыкли так проигрывать. Но таков футбол, нам нужно как можно скорее отреагировать на проигрыш.

    Я настроен все исправить. Сейчас не нужно беспокоится обо мне, главное – мы проиграли в важной встрече, это беспокоит больше всего», – сказал Венгер.

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