Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити в эфире Telefoot прокомментировал информацию о том, что форвард команды составил «черный список» игроков, которых клуб должен продать.

Испанские СМИ сообщили, что Месси высказался за продажу , Жереми Матье, Пако Алькасера, Андре Гомеша и Люки Диня.

О «черном списке» Месси

«Я с гордостью могу сказать, что Месси – мой друг. Зная Лео, я не думаю, что это правда. У него нет времени думать об этом».

О тренировках с Месси, Суаресом и Неймаром

«Это нелегко, но, думаю, это один из лучших способов добиться прогресса. По мне, это лучшие форварды мира.

Они прекрасные партнеры по команде. Мы можем вместе посмеяться. Между ними, как и в команде, хорошая атмосфера».

О своей игре

«Я не ожидал, что в первый же сезон буду играть так много. Стараюсь действовать как можно лучше.

Я много разговариваю с Пуйолем. Это мне льстит, потому что он – пример для меня.

Действительно здорово чувствую себя в этой команде. Мне здесь весело».