Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Самюэль Умтити: «Месси составил «черный список» игроков «Барселоны»? Я не думаю, что это правда»

    Теги Жереми Матье Барселона Карлес Пуйоль Лионель Месси примера Испания Арда Туран возможные трансферы Пако Алькасер Люка Динь Самюэль Умтити Андре Гомеш

    Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити в эфире Telefoot прокомментировал информацию о том, что форвард команды Лионель Месси составил «черный список» игроков, которых клуб должен продать.

    Испанские СМИ сообщили, что Месси высказался за продажу Арды Турана, Жереми Матье, Пако Алькасера, Андре Гомеша и Люки Диня.

    О «черном списке» Месси

    «Я с гордостью могу сказать, что Месси – мой друг. Зная Лео, я не думаю, что это правда. У него нет времени думать об этом».

    О тренировках с Месси, Суаресом и Неймаром

    «Это нелегко, но, думаю, это один из лучших способов добиться прогресса. По мне, это лучшие форварды мира.

    Они прекрасные партнеры по команде. Мы можем вместе посмеяться. Между ними, как и в команде, хорошая атмосфера».

    О своей игре

    «Я не ожидал, что в первый же сезон буду играть так много. Стараюсь действовать как можно лучше.

    Я много разговариваю с Пуйолем. Это мне льстит, потому что он – пример для меня.

    Действительно здорово чувствую себя в этой команде. Мне здесь весело».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться