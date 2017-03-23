«Арсенал» готов летом заплатить за Турана 25 млн фунтов

Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

30-летним хавбеком сборной Турции интересуется .

Лондонцы рассматривают Турана в качестве наиболее приемлемой замены полузащитнику , контракт которого рассчитан до 2018 года.

«Арсенал» планирует летом предложить за Турана 25 миллионов фунтов.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.