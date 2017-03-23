«Арсенал» готов летом заплатить за Турана 25 млн фунтов
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Англии.
30-летним хавбеком сборной Турции интересуется «Арсенал».
Лондонцы рассматривают Турана в качестве наиболее приемлемой замены полузащитнику Месуту Озилу, контракт которого рассчитан до 2018 года.
«Арсенал» планирует летом предложить за Турана 25 миллионов фунтов.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.