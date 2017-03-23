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    «Арсенал» готов летом заплатить за Турана 25 млн фунтов

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арда Туран Арсенал возможные трансферы

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Англии.

    30-летним хавбеком сборной Турции интересуется «Арсенал».

    Лондонцы рассматривают Турана в качестве наиболее приемлемой замены полузащитнику Месуту Озилу, контракт которого рассчитан до 2018 года.

    «Арсенал» планирует летом предложить за Турана 25 миллионов фунтов.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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