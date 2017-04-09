Суарес после игры с «Малагой» сделал замечание Сандро, отпраздновавшему гол в ворота «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после поражения в матче 31-го тура примеры от «Малаги» (0:2) высказал претензии форварду соперника Сандро Рамиресу.
21-летний воспитанник «Барселоны», который летом перешел в «Малагу», забил победный гол и эмоционально отпраздновал его.
После матча Суарес подошел к Сандро и сказал: «Не забывай руку, которая кормила тебя». Экс-игрок «Барселоны» ответил: «Теперь меня кормит «Малага».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.