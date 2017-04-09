Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Малаги» (0:2) в матче 31-го тура примеры.

О желтой карточке в первом тайме

«Я считаю, что интерпретация правил была особенной. Нам нужно быть аккуратнее во время матчей. В некоторых моментах футболисты «Малаги» заслуживали предупреждения за грубую игру, а просто завязывал шнурки… Нам необходимо спокойно на это реагировать».

О судействе

«Любопытно, что наша команда, которая обычно не пинает людей, получает так много желтых карточек таким непостижимым образом. А есть команды, которые фолят, но не получают карточек. Это любопытно, но мы к этому привыкли».

О том, решит ли класико исход чемпионата

«Я так не думаю. Если мы не выиграем у них, ничего кардинально не изменится. Хорошо, что Ла Лига стала более конкурентной – чемпионат становится интереснее.

Титул достанется команде, которая завоюет больше очков, и в матче с «Малагой» у нас были хорошие шансы».

Об игре с «Малагой»

«Мы играли хорошо. Не вижу причин осуждать игроков, но это поражение дорого нам обошлось.

Наша интерпретация правила офсайда, после наших же опасных моментов, позволила сопернику забить. Во втором тайме мы доминировали даже в меньшинстве, играли отчаянно, но забила .

Мы не ожидали такого результата и заслуживали большего».