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    Тренер «Малаги» Мичел: «Реалу» не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Малага Мичел Гонсалес

    Главный тренер «Малаги» Мичел Гонсалес высказался о победе над «Барселоной» в матче 31-го тура примеры (2:0).

    «Барселона» не проиграет Ла Лигу из-за нас, как «Реал» не выиграет турнир благодаря нам. Это очередной сезон, и лидерство «Реала» – обычная вещь.

    Я уже говорил, что «Реалу» не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами. Но человек Мадрида в Малаге протянул им эту руку помощи.

    Когда проводишь такой матч против «Барселоны», все идеально», – сказал Мичел.

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