Главный тренер «Малаги» высказался о победе над «Барселоной» в матче 31-го тура примеры (2:0).

«Барселона» не проиграет Ла Лигу из-за нас, как не выиграет турнир благодаря нам. Это очередной сезон, и лидерство – обычная вещь.

Я уже говорил, что не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами. Но человек Мадрида в Малаге протянул им эту руку помощи.

Когда проводишь такой матч против «Барселоны», все идеально», – сказал Мичел.