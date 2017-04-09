Тренер «Малаги» Мичел: «Реалу» не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами»
Главный тренер «Малаги» Мичел Гонсалес высказался о победе над «Барселоной» в матче 31-го тура примеры (2:0).
«Барселона» не проиграет Ла Лигу из-за нас, как «Реал» не выиграет турнир благодаря нам. Это очередной сезон, и лидерство «Реала» – обычная вещь.
Я уже говорил, что «Реалу» не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами. Но человек Мадрида в Малаге протянул им эту руку помощи.
Когда проводишь такой матч против «Барселоны», все идеально», – сказал Мичел.
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