Главный тренер Мирча Луческу в преддверии матча с «Анжи» в очередной раз высказался о судействе.

- Верите ли вы в то, что стимулирует соперников , в том числе «Анжи»?

– Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.

«Анжи» нечего терять. Нам будет непросто – махачкалинцы могли даже отобрать очки у . Если бы помощник арбитра не поднял флажок, когда неверно зафиксировал положение «вне игры», то еще неизвестно, чем бы все закончилось. «Анжи» заслужил больше очков своей игрой, чем на сегодняшний день имеет. К игре в Махачкале мы подошли непрофессионально, поэтому потеряли там очки.

- Денис Глушаков предложил, чтобы матч «Спартака» с «Зенитом» судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

– Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил, – сказал Луческу.