Главный тренер Мирча Луческу поделился мнением о назначении арбитра Владимира Сельдякова из Балашихи на матч 21-го тура чемпионата России против в Казани.

– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?

– Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

– Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?

– Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с «Рубином». Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и . Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу, – сказал тренер.

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