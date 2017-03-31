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    Мирча Луческу: «Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома!»

    Теги Зенит Рубин Юрий Жирков Бранислав Иванович Премьер-лига Россия травмы судьи Мирча Луческу Олег Шатов Роберт Мак Владимир Сельдяков

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о назначении арбитра Владимира Сельдякова из Балашихи на матч 21-го тура чемпионата России против «Рубина» в Казани.

    – Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?

    – Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

    – Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?

    – Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с «Рубином». Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу, – сказал тренер.

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