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    Врачи ЦСКА рекомендовали Дзагоеву не играть в матче Россия – Бельгия

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия сборная России травмы Роман Бабаев Алан Дзагоев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что полузащитник Алан Дзагоев решил сыграть за сборную России в товарищеском матче против Бельгии, несмотря на рекомендации клубных врачей этого не делать.

    Дзагоев получил травму и был был заменен уже в первом тайме.

    «У Алана Дзагоева мышечная травма, что всегда неприятно. Восстановление проходит медленно. Надеюсь, что наши врачи и физиотерапевты приложат максимум усилий, чтобы он в течение ближайших двух недель восстановился.

    Появились симптомы и дискомфорт в этой области. Когда Алан находился в сборной России, учитывая, что игра неофициальная, врачи ЦСКА рекомендовали не рисковать. Но Дзагоев привык полностью всегда отдаваться футболу, к сожалению, в этот раз в ущерб для себя он это сделал. Это спорт, без травм тут никуда», – заявил Бабаев.

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