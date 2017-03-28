Россия – Бельгия. Дзагоев получил травму и был заменен
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче против Бельгии (1:1, первый тайм).
На 17-й минуте игры 26-летний хавбек был заменен на Магомеда Оздоева.
Предыдущий матч российской команды с Кот-д′Ивуаром Дзагоев пропустил из-за повреждения, однако успел восстановиться к сегодняшней встрече и вышел в стартовом составе.
О характере травмы пока неизвестно.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Бельгия.
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