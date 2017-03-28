Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче против Бельгии (1:1, первый тайм).

На 17-й минуте игры 26-летний хавбек был заменен на .

Предыдущий матч российской команды с Кот-д′Ивуаром Дзагоев пропустил из-за повреждения, однако успел восстановиться к сегодняшней встрече и вышел в стартовом составе.

О характере травмы пока неизвестно.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Бельгия.