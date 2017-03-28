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    Станислав Черчесов: «Не знаем, была ли травма у Дзагоева, но решили не рисковать»

    Теги ЦСКА Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная Бельгии сборная России травмы Алан Дзагоев товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение заменить полузащитника Алана Дзагоева в матче с Бельгией (3:3).

    «Он почувствовал спазм, а мы стараемся не рисковать футболистами, поэтому сразу поменяли.

    Мы не знаем точно, была травма или нет, но мы боялись усугубить, если там вдруг что-то неприятное.

    Возможно, Алана потом не хватило, когда надо было подержать мяч», – сказал Черчесов.

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