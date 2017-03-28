Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение заменить полузащитника в матче с Бельгией (3:3).

«Он почувствовал спазм, а мы стараемся не рисковать футболистами, поэтому сразу поменяли.

Мы не знаем точно, была травма или нет, но мы боялись усугубить, если там вдруг что-то неприятное.

Возможно, Алана потом не хватило, когда надо было подержать мяч», – сказал Черчесов.