Станислав Черчесов: «Не знаем, была ли травма у Дзагоева, но решили не рисковать»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение заменить полузащитника Алана Дзагоева в матче с Бельгией (3:3).
«Он почувствовал спазм, а мы стараемся не рисковать футболистами, поэтому сразу поменяли.
Мы не знаем точно, была травма или нет, но мы боялись усугубить, если там вдруг что-то неприятное.
Возможно, Алана потом не хватило, когда надо было подержать мяч», – сказал Черчесов.
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