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    Карл-Хайнц Румменигге: «Призываю ФИФА и УЕФА сократить количество международных матчей»

    Теги Карл-Хайнц Румменигге УЕФА ФИФА Ассоциация европейских клубов чемпионат мира ЧМ-2026 календарь

    Президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Карл-Хайнц Румменигге призвал УЕФА и ФИФА сократить количество международных матчей.

    «Уверен, ФИФА знает, что мы не рады решению об увеличении на 50% числа участников чемпионатов мира.

    С нашей точки зрения, способ принятия решения был неприемлемым. Они используют наших игроков и сотрудников в интересах чемпионата мира. Мы имеем полное право искать решения.

    Я бы сейчас особенно призвал ФИФА и УЕФА сократить количество международных матчей. Футболисты вынуждены проводить слишком много игр», – сказал Румменигге.

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