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    ФИФА может заплатить клубам до 1 миллиарда евро за проведение ЧМ-2022 в ноябре-декабре

    Теги УЕФА бизнес ФИФА Ассоциация европейских клубов CAS ЧМ-2022

    Ассоциация европейских клубов (ECA) выступает против проведения ЧМ-2022 в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

    ФИФА готова выплатить клубам солидную компенсацию за то, что внутренние чемпионаты будут приостановлены на время мирового первенства. Сумма может достичь миллиарда евро.

    Ранее ECA обращалась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в связи с тем, что осенне-зимний чемпионат мира нарушает привычный европейский календарь соревнований.

    Ассоциация европейских клубов предлагала провести турнир с 5 мая по 4 июня, но власти Катара и УЕФА отклонили подобный вариант из-за пересечения с мусульманскими праздниками Рамадан и Ураза-байрам.

    ЧМ-2022 состоится в ноябре-декабре из-за того, что в привычные сроки, в июне-июле, в Катаре очень жарко.

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