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    Ассоциация европейских клубов: «Изменения в структуре ЧМ имеют политическую, а не спортивную подоплеку»

    Теги ФИФА Ассоциация европейских клубов чемпионат мира

    Ассоциация европейских клубов (ECA) прокомментировала решение ФИФА увеличить число участников чемпионата мира с 32 до 48 команд.

    Новый формат будет действовать с ЧМ-2026. Согласно нововведению, участники будут разбиты на 16 групп по три команды.

    «Мы не видим достоинств в изменении текущего формата с 32 командами, который доказал, что является совершенной формулой проведения турнира со всех точек зрения.

    Также есть вопросы, которые связаны с  поспешностью такого важного решения по отношению к турниру, который состоится только через девять лет. Это решение было принято без соответствующего обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

    Мы считаем, что это решение было принято на основании политической, а не спортивной подоплеки, под значительным политическим давлением. Все это вызывает сожаление», — отмечается в заявлении.

    ECA намеренна подробно проанализировать нововведения в формате турнира и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.

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