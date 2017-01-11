Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал расширение числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года.

– Есть мнение, что это решение ради денег и власти.

– Все как раз наоборот. Это футбольное решение. У каждого формата есть свои финансовые преимущества. Мы находились в комфортной ситуации для принятия решения, основанного на спортивной составляющей.

Это историческое решение, которое свидетельствует о переходе чемпионата мира в 21 век.

На прошлом чемпионате мира Коста-Рика выбила Италию и Англию. Есть и другие команды, которые могли бы проявить себя на мировом первенстве.

Верю, что качество турнира может возрасти. У многих стран появится шанс пройти квалификацию, и они будут инвестировать деньги в футбол высшего уровня и футбол широких масс.

Я ценю мнение клубов. Мы не трогаем календарь, даты чемпионата мира и не увеличиваем нагрузку для игроков.

Мы будем играть 32 дня, как и сейчас. Максимум команда проведет семь матчей, как сейчас. Будет 12 стадионов, как сейчас. Но при этом мы даем возможность большему количеству стран осуществить мечту.

-2016 был самым интересным в истории. Все команды поверили в свои шансы и стали проводить матчи с совершенно другим настроем.

Мы видели выход из группы таких команд, как Уэльс, Исландия, Северная Ирландия. Многие участвовали на турнире впервые, кто-то – впервые за очень долгое время.

В то же время Голландия всегда выходила на Евро, а тут не прошла отбор. Квалификационный турнир стал динамичнее. Надеюсь, у нас получится то же самое и с чемпионатом мира, – заявил Инфантино.

Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?

На чемпионате мира – 48 команд. Это хорошо или плохо?