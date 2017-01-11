Джанни Инфантино: «48 команд на ЧМ? Евро-2016 после расширения стал самым интересным в истории»
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал расширение числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года.
– Есть мнение, что это решение ради денег и власти.
– Все как раз наоборот. Это футбольное решение. У каждого формата есть свои финансовые преимущества. Мы находились в комфортной ситуации для принятия решения, основанного на спортивной составляющей.
Это историческое решение, которое свидетельствует о переходе чемпионата мира в 21 век.
На прошлом чемпионате мира Коста-Рика выбила Италию и Англию. Есть и другие команды, которые могли бы проявить себя на мировом первенстве.
Верю, что качество турнира может возрасти. У многих стран появится шанс пройти квалификацию, и они будут инвестировать деньги в футбол высшего уровня и футбол широких масс.
Я ценю мнение клубов. Мы не трогаем календарь, даты чемпионата мира и не увеличиваем нагрузку для игроков.
Мы будем играть 32 дня, как и сейчас. Максимум команда проведет семь матчей, как сейчас. Будет 12 стадионов, как сейчас. Но при этом мы даем возможность большему количеству стран осуществить мечту.
Евро-2016 был самым интересным в истории. Все команды поверили в свои шансы и стали проводить матчи с совершенно другим настроем.
Мы видели выход из группы таких команд, как Уэльс, Исландия, Северная Ирландия. Многие участвовали на турнире впервые, кто-то – впервые за очень долгое время.
В то же время Голландия всегда выходила на Евро, а тут не прошла отбор. Квалификационный турнир стал динамичнее. Надеюсь, у нас получится то же самое и с чемпионатом мира, – заявил Инфантино.
Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?
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