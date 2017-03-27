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    «РЕН ТВ» заявил, что фразу про «лузеров и лохов» в сборной России произнес Тарасов

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Премьер-лига Россия сборная России телевидение

    Телеканал «РЕН ТВ» выступил с заявлением относительно комментариев полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова об игре сборной России в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).

    «Журналисты «РЕН ТВ» позвонили на мобильный телефон, по которому раньше отвечал Дмитрий Тарасов, с целью получить комментарий по поводу того, что некоторые футболисты сборной России выразили недовольство из-за того, что фанаты освистали команду после проигрыша Кот-д’Ивуару.

    Ранее журналисты звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», – говорится в заявлении телеканала.

    Сам Тарасов опроверг новость о том, что он назвал игроков сборной России «лузерами и лохами».

    «Локомотив» объяснил, что комментарий по игре сборной дал человек по имени Дмитрий, но не футболист Тарасов. Позже игрок потребовал извинений от «РЕН ТВ» за приписанные ему слова.

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