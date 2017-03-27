«РЕН ТВ» заявил, что фразу про «лузеров и лохов» в сборной России произнес Тарасов

Телеканал «РЕН ТВ» выступил с заявлением относительно комментариев полузащитника Дмитрия Тарасова об игре сборной России в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).

«Журналисты «РЕН ТВ» позвонили на мобильный телефон, по которому раньше отвечал , с целью получить комментарий по поводу того, что некоторые футболисты сборной России выразили недовольство из-за того, что фанаты освистали команду после проигрыша Кот-д’Ивуару.

Ранее журналисты звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», – говорится в заявлении телеканала.

Сам Тарасов опроверг новость о том, что он назвал игроков сборной России «лузерами и лохами».

«Локомотив» объяснил, что комментарий по игре сборной дал человек по имени Дмитрий, но не футболист Тарасов. Позже игрок потребовал извинений от «РЕН ТВ» за приписанные ему слова.