«РЕН ТВ» заявил, что фразу про «лузеров и лохов» в сборной России произнес Тарасов
Телеканал «РЕН ТВ» выступил с заявлением относительно комментариев полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова об игре сборной России в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).
«Журналисты «РЕН ТВ» позвонили на мобильный телефон, по которому раньше отвечал Дмитрий Тарасов, с целью получить комментарий по поводу того, что некоторые футболисты сборной России выразили недовольство из-за того, что фанаты освистали команду после проигрыша Кот-д’Ивуару.
Ранее журналисты звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», – говорится в заявлении телеканала.
Сам Тарасов опроверг новость о том, что он назвал игроков сборной России «лузерами и лохами».
«Локомотив» объяснил, что комментарий по игре сборной дал человек по имени Дмитрий, но не футболист Тарасов. Позже игрок потребовал извинений от «РЕН ТВ» за приписанные ему слова.
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