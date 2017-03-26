Тарасов опроверг новость о том, что назвал игроков сборной России «лузерами и лохами»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг информацию о том, что называл игроков сборной России «лохами и лузерами».
Ранее телеканал «РЕН-ТВ» опубликовал аудиозапись, на которой слышны фразы: «Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше».
Канал утверждает, что слова произнес Тарасов.
«Я этого не говорил», – прокомментировал эту информацию сам футболист.
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