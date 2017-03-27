Ивелин Попов дал согласие на переход в «Фенербахче»

Атакующий полузащитник Ивелин Поповможет продолжить карьеру в Турции.

29-летний хавбек сборной Болгарии согласился на переход в , и теперь турецкий клуб приступит к переговорам с российской стороной.

Как уже сообщалось, «Фенербахче» готов обменять Попова на бывшего форварда Эммануэля Эменике.

Подробную статистику выступлений Попова смотрите здесь.