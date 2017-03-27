Ивелин Попов дал согласие на переход в «Фенербахче»
Атакующий полузащитник «Спартака» Ивелин Поповможет продолжить карьеру в Турции.
29-летний хавбек сборной Болгарии согласился на переход в «Фенербахче», и теперь турецкий клуб приступит к переговорам с российской стороной.
Как уже сообщалось, «Фенербахче» готов обменять Попова на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.
Подробную статистику выступлений Попова смотрите здесь.
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