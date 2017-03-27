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    Ивелин Попов дал согласие на переход в «Фенербахче»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Ивелин Попов

    Атакующий полузащитник «Спартака» Ивелин Поповможет продолжить карьеру в Турции.

    29-летний хавбек сборной Болгарии согласился на переход в «Фенербахче», и теперь турецкий клуб приступит к переговорам с российской стороной.

    Как уже сообщалось, «Фенербахче» готов обменять Попова на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.

    Подробную статистику выступлений Попова смотрите здесь.

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