Полузащитник Ивелин Попов не подтвердил информацию о том, что хочет покинуть московский клуб.

«Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в «Спартаке» и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.

Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально. Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в «Спартаке». Это было бы очень здорово.

По первым дням сборов я вижу, что все ребята в команде заряжены на продолжение борьбы за чемпионство и на плодотворную работу на тренировках. Всем вместе нам нужно расти, чтобы в итоге добиться положительного результата и прийти к намеченной цели. Я знаю, что «Спартак» не становился чемпионом с 2001 года. Конечно, хотелось бы прервать эту неудачную серию, но для этого нам всем нужно много работать

Сейчас мы идем на первом месте, но не считаем, что лидируем с большим отрывом. Для нас будет важно набрать максимум очков во второй части чемпионата, чтобы не подпустить конкурентов к себе и не дать обойти себя в таблице», – заявил Попов.