Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алекс Фергюсон: «Успехи цикличны. Сейчас доминируют испанские клубы, но смогут ли они заменить Роналду и Месси?»

    Теги Бавария Милан Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Ливерпуль Аякс премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Лига чемпионов

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о том, почему английские клубы не выигрывают еврокубки.

    «Я думаю, что успехи цикличны. В 70-х годах были «Аякс» и «Бавария», в 80-х – «Ливерпуль», в 90-х – итальянские клубы, «Милан».

    Затем у Англии был отличный период. Мы были в трех финалах за четыре года. Сейчас доминируют испанские клубы, в этом нет никаких сомнений.

    Также можно задаться вопросом, почему «Бавария» не выигрывает Лигу чемпионов, почему итальянцы и французы не делают этого.

    Сейчас цикл испанских команд, они лучшие, поэтому и выигрывают. Но все может измениться. Роналду становится старше, Месси становится старше. Могут ли они заменить этих игроков? Это произойдет, и наступит другой цикл», – сказал Фергюсон.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться