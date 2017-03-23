Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, почему английские клубы не выигрывают еврокубки.

«Я думаю, что успехи цикличны. В 70-х годах были «Аякс» и «Бавария», в 80-х – , в 90-х – итальянские клубы, «Милан».

Затем у Англии был отличный период. Мы были в трех финалах за четыре года. Сейчас доминируют испанские клубы, в этом нет никаких сомнений.

Также можно задаться вопросом, почему не выигрывает Лигу чемпионов, почему итальянцы и французы не делают этого.

Сейчас цикл испанских команд, они лучшие, поэтому и выигрывают. Но все может измениться. Роналду становится старше, Месси становится старше. Могут ли они заменить этих игроков? Это произойдет, и наступит другой цикл», – сказал Фергюсон.