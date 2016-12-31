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    Жозе Моуринью: «У Месси и Роналду много пенальти. У Ибрагимовича 1 в 18 матчах. Здесь непросто забивать»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил игру форварда Златана Ибрагимовича с игрой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Очевидно, что травма Ибрагимовича стала бы катастрофой, но это футбол. Его голы – не сюрприз для меня.

    В Испании у Месси и Роналду много пенальти, с которых можно забить. Они феноменальные игроки с большим количеством пенальти для забивания голов.

    Здесь у Златана один пенальти в 18 матчах. Непросто забивать голы.

    Мы не собираемся покупать еще одного форварда в январе. У нас есть Златан, Руни, Рэшфорд и Марсьяль, который тоже способен играть «девятку» в иной манере.

    У нас в команде 24 игрока. Знаю, что у нас много турниров, но где форвард такого класса, чтобы приехать и играть за «МЮ»? Где такой нападающий, которого бы еще и отпустил клуб?

    Это не вопрос январского рынка. Возможно, он для летнего рынка», – сказал Моуринью.

    Незаменимый вечный лидер. Златан и в Англии в полном порядке

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