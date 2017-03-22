ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за распространение информации о вознаграждении со стороны «Зенита»

Информагентство ТАСС принесло свои извинения руководству за слова своего корреспондента в эфире радио «Спорт FM».

«Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством», – заявили в пресс-службе железнодорожников.

20 марта в эфире радиостанции представитель агентства заявил, что «Локомотив» получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России. Корреспондент произнес следующие слова: перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали».

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