Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб стимулировал игроков «Локомотива» в матче 20-го тура РФПЛ со (1:1).

«Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование.

Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир.

Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – заявил Митрофанов.

Ранее представитель ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» заявил: перевел средства за матч со , деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали».

Анатолий Мещеряков: «Стимулирование игроков «Локомотива» «Зенитом»? Это смешная история»