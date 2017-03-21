Максим Митрофанов: «Ждем извинений за оскорбительные и лживые для «Зенита» и «Локомотива» сведения»
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб стимулировал игроков «Локомотива» в матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование.
Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир.
Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – заявил Митрофанов.
Ранее представитель ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» заявил: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали».
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