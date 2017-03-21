Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за матч 20-го тура РФПЛ со (1:1).

«Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику.

Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями.

Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», – сказал Геркус.

Ранее представитель ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» заявил: перевел средства за матч со , деньги на счет игроков и тренеров уже упали».

Анатолий Мещеряков: «Стимулирование игроков «Локомотива» «Зенитом»? Это смешная история»