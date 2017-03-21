Илья Геркус: «Вознаграждение от «Зенита»? Это оскорбительное, безответственное, лживое заявление»
Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за матч 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику.
Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями.
Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», – сказал Геркус.
Ранее представитель ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» заявил: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали».
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