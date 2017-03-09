«ПСЖ» не будет увольнять Эмери из-за поражения от «Барселоны»

Руководство не намерено делать поспешных выводов относительно будущего главного тренера команды .

По информации As, несмотря на поражение от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов, что не входило в планы президента «ПСЖ» , позиции Эмери остаются сильными.

Парижане видят в Эмери тренера с прицелом на долгосрочную перспективу и не будут отправлять его отставку.