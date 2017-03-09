Главный тренер Унаи Эмери подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

«Сегодня мы упустили невероятный шанс пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы провели плохой второй тайм, не прессинговали соперника и плохо распоряжались мячом. Команда прижалась к воротам, и у «Барселоны» появилось больше возможностей, чтобы забить.

Мы немного успокоились и смогли забить ответный гол, даже были близки к тому, чтобы сделать счет 3:2. Решения судьи были направлены против «ПСЖ», а в концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили.

способна на такой камбэк, им было нечего терять в последние минуты матча.

Это негативный опыт для меня и клуба. Нужно извлечь урок из этого поражения», – сказал Эмери.