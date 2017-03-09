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    Унаи Эмери: «В концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

    «Сегодня мы упустили невероятный шанс пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы провели плохой второй тайм, не прессинговали соперника и плохо распоряжались мячом. Команда прижалась к воротам, и у «Барселоны» появилось больше возможностей, чтобы забить.

    Мы немного успокоились и смогли забить ответный гол, даже были близки к тому, чтобы сделать счет 3:2. Решения судьи были направлены против «ПСЖ», а в концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили.

    «Барселона» способна на такой камбэк, им было нечего терять в последние минуты матча.

    Это негативный опыт для меня и клуба. Нужно извлечь урок из этого поражения», – сказал Эмери.

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