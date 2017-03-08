Защитник Эктор Бельерин поддержал главного тренера команды после вылета от «Баварии» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:10).

«Вся команда за тренера. Он тот, кто сделал команду.

Иногда ты на вершине, а иногда переживаешь падение. Сейчас мы на спаде, но нам надо посмотреть на себя и предпринять что-то.

Вместе мы можем исправить ситуацию. Мы просто должны забыть об этом и сфокусироваться на следующей игре, на другом турнире, что у всегда хорошо получается.

Конечно, я хочу, чтобы Венгер остался по окончании сезона. Для меня все очень просто. Он давал мне шансы с первого дня.

Мы все поддерживаем его и хотим, чтобы он остался», – сказал Бельерин.

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Венгера нужно оставить в покое