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    Арсен Венгер: «Не знаю, последняя ли это для меня Лига чемпионов в качестве тренера «Арсенала»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Лига чемпионов Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (1:5, 1:5).

    – Это была ваша последняя Лига чемпионов с «Арсеналом»?

    – Не знаю. Вы, журналисты, всегда гонитесь за громкими заголовками, а я говорю о футболе, не о своем будущем.

    – Что нужно изменить в «Арсенале»?

    – Что нужно изменить в клубе? Что вы имеете в виду? Думаю, клуб в отличном положении. Мы находимся в крайне сложной ситуации и все, что нам нужно – это результат в следующей игре.

    – Можно сказать, что это ваше самое печальное поражение в еврокубках?

    – Я так не считаю, потому что мы знали: после результата первого матча будет трудно пройти дальше. В такой ситуации дома мы хотели по крайней мере показать гордость и самоотдачу. И у нас это получилось.

    Но результат не отражает качества нашей игры, и это крайне разочаровывает, – сказал Венгер.

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