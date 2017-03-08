Главный тренер Арсен Венгер высказался после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (1:5, 1:5).

– Это была ваша последняя Лига чемпионов с «Арсеналом»?

– Не знаю. Вы, журналисты, всегда гонитесь за громкими заголовками, а я говорю о футболе, не о своем будущем.

– Что нужно изменить в «Арсенале»?

– Что нужно изменить в клубе? Что вы имеете в виду? Думаю, клуб в отличном положении. Мы находимся в крайне сложной ситуации и все, что нам нужно – это результат в следующей игре.

– Можно сказать, что это ваше самое печальное поражение в еврокубках?

– Я так не считаю, потому что мы знали: после результата первого матча будет трудно пройти дальше. В такой ситуации дома мы хотели по крайней мере показать гордость и самоотдачу. И у нас это получилось.

Но результат не отражает качества нашей игры, и это крайне разочаровывает, – сказал Венгер.