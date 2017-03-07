УЕФА утвердил дисквалификацию Еременко, «Челси» победил «Вест Хэм» и другие важные новости дня

1. УЕФА оставил в силе 2-летнюю дисквалификацию Еременко, футболист подаст апелляцию в CAS.

2. В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его «несанкционированным террористическим митингом».

3. «Рубин» в гостях победил «Анжи», Рыжиков отбил пенальти.

4. «Вест Хэм» проиграл «Челси», команда Конте все ближе к титулу.

5. Бендтнер ушел из «Ноттингема» и теперь будет радовать своей игрой норвежцев.

6. «Ред Булл» подозревает «Мерседес» в нарушении регламента. Скандалы, интриги, расследования в «Формуле-1»!

7. WADA потратило почти 4 млн долларов на расследование Макларена про допинг в России.

8. Василевский, несмотря на поражение, стал 1-й звездой матча с «Рейнджерс». 15-матчевая домашняя победная серия «Вашингтона» прервана. Другие результаты в НХЛ – здесь.

9. В НБА «Кливленд» проиграл «Майами», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» Остальные результаты – здесь.

10. Тайсон Фьюри пообещал вернуться на ринг и отобрать все пояса, которые для него заботливо грели.

Цитата дня: «Россияне стали реже побеждать на важных стартах, потому что у нас в стране биатлон – это шоу». Так считает Ольга Зайцева.