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    УЕФА утвердил дисквалификацию Еременко, «Челси» победил «Вест Хэм» и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. УЕФА оставил в силе 2-летнюю дисквалификацию Еременко, футболист подаст апелляцию в CAS.

    2. В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его «несанкционированным террористическим митингом».

    3. «Рубин» в гостях победил «Анжи», Рыжиков отбил пенальти.

    4. «Вест Хэм» проиграл «Челси», команда Конте все ближе к титулу.

    5. Бендтнер ушел из «Ноттингема» и теперь будет радовать своей игрой норвежцев.

    6. «Ред Булл» подозревает «Мерседес» в нарушении регламента. Скандалы, интриги, расследования в «Формуле-1»!

    7. WADA потратило почти 4 млн долларов на расследование Макларена про допинг в России.

    8. Василевский, несмотря на поражение, стал 1-й звездой матча с «Рейнджерс». 15-матчевая домашняя победная серия «Вашингтона» прервана. Другие результаты в НХЛ – здесь.

    9. В НБА «Кливленд» проиграл «Майами», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» Остальные результаты – здесь.

    10. Тайсон Фьюри пообещал вернуться на ринг и отобрать все пояса, которые для него заботливо грели.

    Цитата дня: «Россияне стали реже побеждать на важных стартах, потому что у нас в стране биатлон – это шоу». Так считает Ольга Зайцева.

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