Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тайсон Фьюри вернется на ринг в мае

    Теги Тайсон Фьюри

    Знаменитый боксер Тайсон Фьюри объявил, что возвращается на ринг в мае.

    Последний раз Фьюри дрался 18 месяцев назад и отобрал у Владимира Кличко чемпионские пояса в супертяжелом весе.

    «Срочные новости! 13 мая возвращаюсь, работаю над соперником, ждите новостей.

    Бездельники, берегитесь! Парни, грейте пока мои пояса, они принадлежат королю. Кто бы ими ни владел, здоровяк или малыш – я иду за тобой», – написал 28-летний Фьюри в твиттере.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться