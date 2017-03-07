Тайсон Фьюри вернется на ринг в мае
Знаменитый боксер Тайсон Фьюри объявил, что возвращается на ринг в мае.
Последний раз Фьюри дрался 18 месяцев назад и отобрал у Владимира Кличко чемпионские пояса в супертяжелом весе.
«Срочные новости! 13 мая возвращаюсь, работаю над соперником, ждите новостей.
Бездельники, берегитесь! Парни, грейте пока мои пояса, они принадлежат королю. Кто бы ими ни владел, здоровяк или малыш – я иду за тобой», – написал 28-летний Фьюри в твиттере.
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