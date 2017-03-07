НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Майами», «Сан-Антонио» – «Хьюстон» и другие матчи
В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с бывшей командой ЛеБрона Джеймса «Майами», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Ковингтон (15), Шарич (14 + 8 подборов + 6 передач), Холмс (8 + 9 подборов), Хендерсон (5), Макконнелл (2 + 8 передач) – старт; Андерсон (19), Лонг (13 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (8), Стаускас (6), Родригес (5 + 8 передач), Харпер (3).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Бийомбо (10 + 14 подборов), Росс (5) – старт; Грин (15), Хезонья (8), Уотсон (5), Огастин (4), Рудеж (0).
- Нью-Йорк
- Ли (20), Томас (17), Порзингис (14 + 7 подборов), Роуз (12 + 6 передач), Бэйкер (0) – старт; Эрнангомес (14 + 8 подборов), О’Куинн (11 + 8 подборов), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Ирвинг (32 + 7 подборов), Джеймс (30 + 17 подборов + 6 передач), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Джефферсон (2) – старт; Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Лиггинс (0), Богут (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Бэйзмор (18), Ховард (8 + 19 подборов + 5 потерь), Сефолоша (5) – старт; Хардуэй (19 + 5 потерь), Ильясова (15), Принс (3), Дилэйни (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Джексон (26 + 6 передач), Луэр (14), Драммонд (14 + 8 подборов), М-с Моррис (13), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Харрис (13 + 8 подборов), Бэйнс (12 + 7 подборов), Смит (8 + 7 передач), Джонсон (3).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Конли (32 + 6 передач), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Райт (9), Харрисон (5) – старт; Рэндолф (10 + 7 подборов), Грин (9 + 9 подборов), Даглас (6), Аллен (5), Картер (3), Дэниелс (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (28 + 7 передач), Батюм (21), Зеллер (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6) – старт; Лэмб (14), Робертс (6), О’Брайант (1), Белинелли (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Ленард (39), Паркер (19), Олдридж (15), Грин (5), Дедмон (0) – старт; Джинобили (9), Пау Газоль (8), Симмонс (6), Ли (6 + 8 подборов), Миллс (5).
- Дата проведения
- 7 марта, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 7 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Пол (9), Гриффин (9), Редик (3), Мба а Муте (2), Джордан (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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