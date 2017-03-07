Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Майами», «Сан-Антонио» – «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта

    В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с бывшей командой ЛеБрона Джеймса «Майами», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Милуоки 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Ковингтон (15), Шарич (14 + 8 подборов + 6 передач), Холмс (8 + 9 подборов), Хендерсон (5), Макконнелл (2 + 8 передач) – старт; Андерсон (19), Лонг (13 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (8), Стаускас (6), Родригес (5 + 8 передач), Харпер (3).
    Милуоки
    Адетокумбо (24 + 8 подборов), Снелл (21 + 7 подборов), Миддлтон (13 + 8 передач), Брогдон (13), Макер (7) – старт; Монро (12), Деллаведова (10 + 7 передач), Телетович (6), Терри (4), Хоуз (2), Вон (0).

     

    Орландо – Нью-Йорк 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Бийомбо (10 + 14 подборов), Росс (5) – старт; Грин (15), Хезонья (8), Уотсон (5), Огастин (4), Рудеж (0).
    Нью-Йорк
    Ли (20), Томас (17), Порзингис (14 + 7 подборов), Роуз (12 + 6 передач), Бэйкер (0) – старт; Эрнангомес (14 + 8 подборов), О’Куинн (11 + 8 подборов), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7).

     

    Кливленд – Майами 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Ирвинг (32 + 7 подборов), Джеймс (30 + 17 подборов + 6 передач), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Джефферсон (2) – старт; Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Лиггинс (0), Богут (0).
    Майами
    Уэйтерс (29), Драгич (21 + 6 передач), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (11), Бэббит (3) – старт; Эллингтон (18), Ричардсон (5), Рид (4 + 7 подборов), Уайт (2).

     

    Атланта – Голден Стэйт 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)
    Дата проведения
    7 марта, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Бэйзмор (18), Ховард (8 + 19 подборов + 5 потерь), Сефолоша (5) – старт; Хардуэй (19 + 5 потерь), Ильясова (15), Принс (3), Дилэйни (0).
    Голден Стэйт
    Карри (24 + 9 передач), Томпсон (13), Грин (12 + 8 подборов + 6 передач), Маккоу (9 + 7 подборов), Пачулия (6) – старт; Игудала (24), Кларк (10), Уэст (10), Барнс (5 + 7 подборов), МакГи (4), Ливингстон (2), МакАду (0).

     

    Детройт – Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)
    Дата проведения
    7 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (26 + 6 передач), Луэр (14), Драммонд (14 + 8 подборов), М-с Моррис (13), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Харрис (13 + 8 подборов), Бэйнс (12 + 7 подборов), Смит (8 + 7 передач), Джонсон (3).
    Чикаго
    Батлер (27 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (18), Портис (10), Грант (7 + 8 передач), Ципзер (4) – старт; Пэйн (14), Миротич (6), Фелисио (4), Морроу (3), Картер-Уильямс (2), Кэнан (0), Валентайн (0).

     

    Мемфис – Бруклин 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Конли (32 + 6 передач), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Райт (9), Харрисон (5) – старт; Рэндолф (10 + 7 подборов), Грин (9 + 9 подборов), Даглас (6), Аллен (5), Картер (3), Дэниелс (0).
    Бруклин
    Лин (18), ЛеВерт (14), Фой (14), Холлис-Джефферсон (12), Лопес (8) – старт; Килпатрик (23), Уайтхэд (15), Букер (8 + 9 подборов), Эйси (5), Динуидди (3), Макдэниэлс (2).

     

    Миннесота – Портленд 0:0 (:)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Шарлотт – Индиана 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (28 + 7 передач), Батюм (21), Зеллер (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6) – старт; Лэмб (14), Робертс (6), О’Брайант (1), Белинелли (0).
    Индиана
    Джордж (36 + 10 подборов + 6 потерь), Майлз (16), Тиг (10 + 8 передач), Янг (4), Тернер (4 + 7 подборов) – старт; Эллис (12), Брукс (2), Робинсон (2), Кристмас (2), Стаки (0), Джефферсон (0).

     

    Сан-Антонио – Хьюстон 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)
    Дата проведения
    7 марта, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Ленард (39), Паркер (19), Олдридж (15), Грин (5), Дедмон (0) – старт; Джинобили (9), Пау Газоль (8), Симмонс (6), Ли (6 + 8 подборов), Миллс (5).
    Хьюстон
    Харден (39 + 12 передач + 7 потерь), Ариза (13 + 7 подборов), Капела (12 + 9 подборов), Беверли (11 + 10 подборов), Андерсон (7) – старт; Гордон (12), Нене (9), Уильямс (5), Деккер (2).

     

    Денвер – Сакраменто 108:96 (4 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Юта – Новый Орлеан 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)
    Дата проведения
    7 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Хэйворд (23 + 7 подборов), Гобер (15 + 15 подборов), Инглс (12), Экзам (8), Фэйворс (7).
    Новый Орлеан
    Дэвис (20 + 11 подборов), Казинс (15 + 8 подборов), Холидэй (4 + 5 потерь), Томпсон (3), Хилл (0) – старт; Кроуфорд (19), Мур (10), Фрэйзер (7), Каннингем (4), Аженса (1), Мотеюнас (0).

     

    Клипперс – Бостон 34:37 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Клипперс
    Пол (9), Гриффин (9), Редик (3), Мба а Муте (2), Джордан (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться