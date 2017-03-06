Еременко подаст апелляцию на срок дисквалификации в CAS

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что сторона футболиста намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение о 2-летней дисквалификации футболиста.

Сегодня ЦСКА объявил, что отклонил первую апелляцию Еременко на срок дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, в которой был найден кокаин и его производные.

«Мы точно будем подавать апелляцию в CAS. Ждем мотивировочную часть как можно скорее, но информации никакой нет», – сказал Прокопец.