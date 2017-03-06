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    Еременко подаст апелляцию на срок дисквалификации в CAS

    Теги ЦСКА Роман Еременко Премьер-лига Россия УЕФА дисквалификации допинг CAS Михаил Прокопец

    Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что сторона футболиста намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение УЕФА о 2-летней дисквалификации футболиста.

    Сегодня ЦСКА объявил, что УЕФА отклонил первую апелляцию Еременко на срок дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, в которой был найден кокаин и его производные.

    «Мы точно будем подавать апелляцию в CAS. Ждем мотивировочную часть как можно скорее, но информации никакой нет», – сказал Прокопец.

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