Еременко подаст апелляцию на срок дисквалификации в CAS
Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что сторона футболиста намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение УЕФА о 2-летней дисквалификации футболиста.
Сегодня ЦСКА объявил, что УЕФА отклонил первую апелляцию Еременко на срок дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, в которой был найден кокаин и его производные.
«Мы точно будем подавать апелляцию в CAS. Ждем мотивировочную часть как можно скорее, но информации никакой нет», – сказал Прокопец.
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