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    «Реал» обсудит с «Торино» трансфер Белотти

    Теги Торино Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Урбано Кайро Андреа Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти интересен «Реалу».

    Президенты клубов Урбано Кайро и Флорентино Перес находятся в прекрасных отношениях и намерены обсудить возможный трансфер на следующей неделе, когда мадридцы в Лиге чемпионов сыграют с «Наполи».

    «Реал» не смущает сумма отступных в контракте 23-летнего форварда сборной Италии – 100 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport.

    Белотти в этом сезоне забил 17 голов в 23 матчах во всех турнирах. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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