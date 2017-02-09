«Реал» обсудит с «Торино» трансфер Белотти
Нападающий «Торино» Андреа Белотти интересен «Реалу».
Президенты клубов Урбано Кайро и Флорентино Перес находятся в прекрасных отношениях и намерены обсудить возможный трансфер на следующей неделе, когда мадридцы в Лиге чемпионов сыграют с «Наполи».
«Реал» не смущает сумма отступных в контракте 23-летнего форварда сборной Италии – 100 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport.
Белотти в этом сезоне забил 17 голов в 23 матчах во всех турнирах. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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