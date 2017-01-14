«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за Белотти 100 млн евро, а игроку – 15 млн в год
Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Китае.
Интерес к 23-летнему форварду сборной Италии проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь», возглавляемый Фабио Каннаваро.
Китайский клуб готов активировать сумму оступных в контракте Белотти, которая составляет 100 миллионов евро, информирует Sport Mediaset со ссылкой на Tuttosport.
Зарплата Белотти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» может вырасти в десять раз – до 15 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что «Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 миллионов евро.
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