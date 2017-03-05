Ничья ЦСКА и «Зенита», серебро Шипулина и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. ЦСКА и «Зенит» в центральном матче российского тура голов не забили. Зато «Оренбург» разгромил «Арсенал».

2. Антон Шипулин пришел вторым в гонке преследования. Мартен Фуркад стал первым, третье место у Юлиана Эберхарда. В женской гонке первенствовала Лаура Дальмайер, одержавшая пятую победу подряд.

3. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», «МЮ» не смог победить «Борнмут» и другие результаты тура в АПЛ.

4. «Авангард» и «Барыс» вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина. Там омичи сыграют с «Ак Барсом», клуб из Астаны – с «Магниткой».

5. В Испании продолжается борьба за чемпионство: «Реал» победил «Эйбар», «Барселона» в ответ разгромила «Сельту».

6. Гол Дмитрия Орлова помог «Вашингтону» взять верх над «Филадельфией» (2:1 ОТ), Антон Худобин одержал 4-ю победу в сезоне – его «Бостон» оказался сильнее «Нью-Джерси» (3:2). В составе «Ванкувера» удачно дебютировал Николай Голдобин, забросивший шайбу в ворота «Лос-Анджелеса». Все результаты дня в НХЛ.

7. Александр Поварницын выиграл мужской спринт на Кубке IBU, Дарья Виролайнен – женский.

8. «Кливленд» дал отдохнуть Леброну и Кайри Ирвингу и уступил «Майами» – 92:120. Все результаты дня в НБА.

9. Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций оплатит ФИФА.

10. «Анжи» создает команду по Dota 2 с экс-чемпионом мира Александром «ХВОСТ» Дашкевичем. Это почти как Роберто Карлоса подписать.

Цитата дня. «Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, каждое касание майки свистится». Виктор Гончаренко недоволен судейством.