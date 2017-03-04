Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций оплатит ФИФА»

    Теги Виталий Мутко ФИФА судьи Кубок конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что система видеопомощи арбитрам будет внедряться на Кубке конфедераций-2017 за счет ФИФА.

    «Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА.

    Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА.

    Законченной идеи пока нет, это как эксперимент – надо посмотреть, что будет. На самом деле не все пока понятно, нужен очень четкий регламент – как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы.

    Есть виды спорта, в которых это уже официально введено – хоккей, например. Надо изучить этот опыт. Поэтому давайте посмотрим, как пройдет эксперимент на Кубке конфедераций, а дальше будем делать выводы. Ряд стран уже пытаются это внедрять, посмотрим», – сказал Мутко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться