Президент РФС Виталий Мутко заявил, что система видеопомощи арбитрам будет внедряться на Кубке конфедераций-2017 за счет .

«Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА.

Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА.

Законченной идеи пока нет, это как эксперимент – надо посмотреть, что будет. На самом деле не все пока понятно, нужен очень четкий регламент – как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы.

Есть виды спорта, в которых это уже официально введено – хоккей, например. Надо изучить этот опыт. Поэтому давайте посмотрим, как пройдет эксперимент на Кубке конфедераций, а дальше будем делать выводы. Ряд стран уже пытаются это внедрять, посмотрим», – сказал Мутко.