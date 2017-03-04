Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

– После удаления Вернблума все мысли были уже о том, чтобы ничью удержать?

– Нет, конечно, но в любом случае понятно, что это минус один игрок. Поле тяжелое достаточно, поэтому тяжело в атаку выходить.

– Первый тайм получился для обеих команд образцовым по игре в обороне. Чего не хватило ЦСКА в атакующей игре?

– Можно сказать даже, что не первый тайм, а до удаления. Не могу сказать, что нам чего-то не хватило. В первом тайме у нас были предпосылки для того, чтобы забить, но после удаления игра уже перешла в спокойное русло.

– Для вас 0:0 – нормальный результат?

– Я бы даже сказал по-другому, потому что нам нельзя судей критиковать. Но мы видим две игры «Зенита» с «Андерлехтом», когда есть футбол. А здесь каждое касание майки свистится. Считаю, что это ни в какие рамки не лезет, отсюда же и удаление. Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».