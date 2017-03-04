ЦСКА и «Зенит» голов не забили
В 18-м туре РФПЛ на «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 4 марта, 16.30, «ЦСКА»
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников (Тошич, 90), Васин, Дзагоев, Вернблум, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Фернандес, Оланаре (Натхо, 74).
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Зенит –
Лодыгин, Кришито, Нету, Анюков (Шатов, 83), Данни (Молло, 82), Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба.
- Предупреждения:
- Головин (29), Березуцкий (36), Вернблум (65), Гарсия (65), Жирков (90).
- Удаление:
- Вернблум (70).
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