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    ЦСКА и «Зенит» голов не забили

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия

    В 18-м туре РФПЛ на «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    ЦСКА – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 16.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников (Тошич, 90), Васин, Дзагоев, Вернблум, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Фернандес, Оланаре (Натхо, 74).
    ЗенитЛодыгин, Кришито, Нету, Анюков (Шатов, 83), Данни (Молло, 82), Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Кокорин, Дзюба.
    Предупреждения:
    Головин (29), Березуцкий (36), Вернблум (65), Гарсия (65), Жирков (90).
    Удаление:
    Вернблум (70).

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