Представитель пресс-службы прокомментировал инцидент с форвардом Александром Кокориным, остановленным в Москве за нарушение ПДД.

«По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, не считает возможным комментировать произошедшее.

При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», – сказал представитель пресс-службы.

Что опять случилось с Кокориным