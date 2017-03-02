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    «Зенит»: «Детали инцидента с Кокориным крайне искажены и преувеличены бульварной прессой»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин

    Представитель пресс-службы «Зенита» прокомментировал инцидент с форвардом Александром Кокориным, остановленным в Москве за нарушение ПДД.

    «По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее.

    При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», – сказал представитель пресс-службы.

    Что опять случилось с Кокориным

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