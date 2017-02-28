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    «Барселона»: «Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах»

    Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетик Реал Сосьедад примера Испания судьи Хесус Хиль Мансано

    Пресс-атташе «Барселоны» Хосеп Вивес прокомментировал ситуацию вокруг воскресного матча чемпионата Испании «Вильярреал» – «Реал» (2:3), по окончании которого бригада арбитров во главе с Хесусом Мансано покинула стадион с сумками мадридского клуба.

    «Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах», – сказал Вивес.

    Как сообщает As, «Реал», «Барселона», «Атлетик», «Сосьедад» и «Вильярреал» обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.

    При этом судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку со своей фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.

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