Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг после поражения от (2:3) в матче чемпионата Испании выразил недовольство работой арбитров.

«Мансано (главный судья матча – прим. Sports.ru) и его помощники покинули стадион с сумками «Реала». Мне кажется, это неправильно.

Не стоит говорить о камбэке «Реала» после пенальти, которого не было. Все утверждают, что это был рикошет, но рикошет – это не 11-метровый», – сказал Роиг.