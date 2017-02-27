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    Президент «Вильярреала»: «Неправильно, когда судьи покидают стадион с сумками «Реала»

    Теги Реал Мадрид Вильярреал примера Испания судьи Фернандо Роиг Хесус Хиль Мансано

    Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг после поражения от «Реала» (2:3) в матче чемпионата Испании выразил недовольство работой арбитров.

    «Мансано (главный судья матча – прим. Sports.ru) и его помощники покинули стадион с сумками «Реала». Мне кажется, это неправильно.

    Не стоит говорить о камбэке «Реала» после пенальти, которого не было. Все утверждают, что это был рикошет, но рикошет – это не 11-метровый», – сказал Роиг.

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