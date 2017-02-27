Жерар Пике: «Из-за судейства «Реал» набрал на 4 очка больше, а «Барселона» столько же недобрала»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике вновь раскритиковал судейство в матчах с участием каталонского клуба и «Реала».
«В матчах с одними и теми же командами [из-за судейства] «Реал» набрал на 4 очка больше, а «Барселона» столько же недобрала.
Это скриншоты из мадридских СМИ, чтобы не сомневались», – написал Пике в своем твиттере.
Пике ссылается на решения арбитров в матчах «Вильярреала» с «Реалом» (2:3), когда Криштиану Роналду реализовал спорный пенальти, и с «Барселоной (1:1), когда не был назначен 11-метровый в пользу каталонцев.
Кроме того, Пике приводит примеры из игр «Малаги» с «Барселоной» (0:0) и «Реалом» (1:2), когда судьи не засчитали его гол, в отличие от мяча Серхио Рамоса.
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