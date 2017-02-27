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    Златан Ибрагимович: «Я зверь. Я лев. Я в хорошей форме»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка английской лиги поделился мнением о своей игре.

    «Я зверь. Чувствую себя львом. Я не хочу быть львом, я и есть лев. Лев рождается львом, и я – лев. Ощущаю, что я в хорошей форме.

    Я усиленно тренируюсь. Люди, которые знают меня, в курсе, что я много занимаюсь. У меня перед каждым сезоном есть цель, и для ее достижения мне нужно усердно работать, нужно страдать. Так я добиваюсь своих свершений.

    Я представитель старой школы – это когда много и усиленно работаешь. Это не новая школа, когда всего добиваешься очень легко», – сказал Ибрагимович.

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