Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего .

«Думаю, что сейчас он даже стал лучше, чем когда я работал с ним в «Интере». Он более собранный и лучше чувствует игру. Златан не только прекрасно завершает атаки, но и умеет их создавать.

Он настоящий лидер и умеет правильно общаться с молодыми игроками. Думаю, он сможет играть до 40 лет. Речь идет не только о физической форме.

Однажды Златан примет решение уйти, и мир футбола должен будет это понять. То, что он делает, феноменально. Но наступит день, когда он поймет, что хватит», – сказал Моуринью.

В 24 матчах АПЛ 35-летний Ибрагимович забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.