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    Жозе Моуринью: «Ибрагимович сможет играть до 40 лет»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Думаю, что сейчас он даже стал лучше, чем когда я работал с ним в «Интере». Он более собранный и лучше чувствует игру. Златан не только прекрасно завершает атаки, но и умеет их создавать.

    Он настоящий лидер и умеет правильно общаться с молодыми игроками. Думаю, он сможет играть до 40 лет. Речь идет не только о физической форме.

    Однажды Златан примет решение уйти, и мир футбола должен будет это понять. То, что он делает, феноменально. Но наступит день, когда он поймет, что хватит», – сказал Моуринью.

    В 24 матчах АПЛ 35-летний Ибрагимович забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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