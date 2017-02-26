Жозе Моуринью: «Саутгемптон» отрезками был лучше нас. Ибрагимович принес кубок «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2).
«Если честно, матч для нас выиграл Ибрагимович – он провел выдающуюся игру. Погба действовал на схожем уровне.
В матче, в котором соперник был лучше нас на протяжении длительных отрезков и заслуживал дополнительного времени, Златан сыграл ключевую роль и принес нам кубок.
Сейчас я немного излишне эмоционален. Выигрывать титулы непросто, особенно так много раз. Не так легко справляться с давлением, которое я оказываю на самого себя.
Я чувствовал, что нам трудно в этой игре. Хочу отдать должное «Саутгемптону». Кубок в наших руках, но, вероятно, мы должны были играть дополнительное время», – сказал Моуринью.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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