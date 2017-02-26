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    Жозе Моуринью: «Саутгемптон» отрезками был лучше нас. Ибрагимович принес кубок «МЮ»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Кубок английской лиги Саутгемптон Поль Погба

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2).

    «Если честно, матч для нас выиграл Ибрагимович – он провел выдающуюся игру. Погба действовал на схожем уровне.

    В матче, в котором соперник был лучше нас на протяжении длительных отрезков и заслуживал дополнительного времени, Златан сыграл ключевую роль и принес нам кубок.

    Сейчас я немного излишне эмоционален. Выигрывать титулы непросто, особенно так много раз. Не так легко справляться с давлением, которое я оказываю на самого себя.

    Я чувствовал, что нам трудно в этой игре. Хочу отдать должное «Саутгемптону». Кубок в наших руках, но, вероятно, мы должны были играть дополнительное время», – сказал Моуринью.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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