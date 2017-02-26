Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2).

«Если честно, матч для нас выиграл – он провел выдающуюся игру. Погба действовал на схожем уровне.

В матче, в котором соперник был лучше нас на протяжении длительных отрезков и заслуживал дополнительного времени, Златан сыграл ключевую роль и принес нам кубок.

Сейчас я немного излишне эмоционален. Выигрывать титулы непросто, особенно так много раз. Не так легко справляться с давлением, которое я оказываю на самого себя.

Я чувствовал, что нам трудно в этой игре. Хочу отдать должное «Саутгемптону». Кубок в наших руках, но, вероятно, мы должны были играть дополнительное время», – сказал Моуринью.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.