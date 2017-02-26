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    Златан Ибрагимович: «Куда бы я ни приходил, я везде побеждаю»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка лиги.

    «Это результат работы команды. Я приехал сюда побеждать – и я побеждаю. Чем больше я побеждаю, тем больше удовольствия получаю.

    Чем старше становишься, тем больше ценишь это. Куда бы я ни приходил, я везде побеждаю. По-моему, это мой уже 32-й трофей.

    Я так все и предполагал. Я продолжаю свое дело и наслаждаюсь Англией», – сказал Златан.

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