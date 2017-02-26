Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка лиги.

«Это результат работы команды. Я приехал сюда побеждать – и я побеждаю. Чем больше я побеждаю, тем больше удовольствия получаю.

Чем старше становишься, тем больше ценишь это. Куда бы я ни приходил, я везде побеждаю. По-моему, это мой уже 32-й трофей.

Я так все и предполагал. Я продолжаю свое дело и наслаждаюсь Англией», – сказал Златан.