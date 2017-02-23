«Краснодар» в 1/8 финала ЛЕ, «Реал» проиграл, победы «Ювентуса» и «Севильи» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Краснодар» вышел в 1/8 финали Лиги Европы, сыграв вничью с «Фенербахче» в ответном матче. Также путевки в следующий раунд получили «Манчестер Юнайтед» и «Шальке».

2. «Ювентус» обыграл «Порту», а «Севилья» была сильнее «Лестера» в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

3. Первый раунд Кубка Гагарина стартовал в Восточной конференции. «Авангард» в третьем овертайме дожал «Адмирал», «Ак Барс» победил «Салават» и другие результаты.

4. «Реал» уступил «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура примеры. Это всего второе поражение мадридцев в текущем чемпионате.

5. ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА. В 1/8 финала армейцы обыграли «Русенборг».

6. Глава WADA заявил, что программа терапевтических исключений – необходимая часть элитного спорта.

7. ЦСКА обыграл «Уфу», «Локомотив» уступил «Стремсгодсету» и другие результаты товарищеских матчей.

8. НХЛ.»Эдмонтон» был сильнее «Флориды», а «Вашингтон» обыграл «Филадельфию».

9. Александр Беленов стал игроком «Уфы». Детали трансфера неизвестны.

10. Возняцки и Кербер вышли в 1/4 финала турнира в Дубае, Макарова, Веснина, Радванска выбыли.

11. На «Крестовском» во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация. Тестовый концерт проводили, а первый блин, как известно, он такой.

Цитата дня. «Футболка с Путиным? Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным». Да, это Дмитрий Тарасов.