Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал об эпизоде, произошедшем после матча 1/16 финала сезона-2015/16 против «Фенербахче» (0:2) в Турции.

По окончании встречи Тарасов продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

– После матча – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

– Да. Я так захотел сделать.

– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.



– Вас после этого «Локомотив» оштрафовал?

– Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.



– Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?

– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.



– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всё развивается, поэтому его поддерживаю.



– Что именно нравится?

– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

– Вам нравится модель, при которой почти весь профессиональный спорт финансирует государство?

– Мне как спортсмену тяжело давать оценку. Наверное, нет предела совершенству. Все нужно улучшать. Наш спорт в том числе. Хотя мы находимся в правильном направлении.



– Есть пример, который показывает, что мы на правильном пути?

– Я помню, как начинал играть в футбол. Тогда были совсем другие условия. У нас сейчас есть все необходимое: поля, мячи, экипировка. Есть профессиональные тренеры – наверное, более качественные, чем раньше. У нас есть люди, которые стараются развивать спорт. Главное, чтобы им продолжали оказывать поддержку. А талантов у нас в стране хватает. Нужно их правильно готовить с малых лет.