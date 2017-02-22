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    Дмитрий Тарасов: «Футболка с Путиным? Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Премьер-лига Россия Фенербахче Лига Европы Владимир Путин

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал об эпизоде, произошедшем после матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против «Фенербахче» (0:2) в Турции.

    По окончании встречи Тарасов продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

    – После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

    – Да. Я так захотел сделать.

    – Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

    – Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.

    – Вас после этого «Локомотив» оштрафовал?

    – Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.

    – Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?

    – Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.

    – Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

    – Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всё развивается, поэтому его поддерживаю.

    – Что именно нравится?

    – То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

    – Вам нравится модель, при которой почти весь профессиональный спорт финансирует государство?

    – Мне как спортсмену тяжело давать оценку. Наверное, нет предела совершенству. Все нужно улучшать. Наш спорт в том числе. Хотя мы находимся в правильном направлении.

    – Есть пример, который показывает, что мы на правильном пути?

    – Я помню, как начинал играть в футбол. Тогда были совсем другие условия. У нас сейчас есть все необходимое: поля, мячи, экипировка. Есть профессиональные тренеры – наверное, более качественные, чем раньше. У нас есть люди, которые стараются развивать спорт. Главное, чтобы им продолжали оказывать поддержку. А талантов у нас в стране хватает. Нужно их правильно готовить с малых лет.

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